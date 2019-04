Il Celta Vigo è in piena bagarre per non retrocedere al termine di questa stagione e tra le note più dolenti del club galiziano c'è il rendimento molto al di sotto delle aspettative dell'attaccante classe '95 Pione Sisto. Il calciatore danese è sotto contratto fino al 2021, ma l'esplosione di Boufal e la scelta di Escribà di puntare su Boudebouz mettono il suo futuro a rischio.