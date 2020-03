Accostato al Milan, Kristoffer Ajer, difensore norvegese del Celtic Glasgow, è importante per la squadra scozzese. Alex Bruce, ex difensore del Kilmarnck, parla proprio del futuro del classe ’98: “La partenza di Ajer sarebbe una legnata sui denti per il Celtic. Ha disputato un’ottima stagione ed è un punto riferimento in difesa per la squadra” le sue parole a Football Insider. Ma quanto detto dall’agente è abbastanza chiaro.



Queste le dichiarazioni di Tore Pedersen, procuratore del centrale bianconerde a NTB: “Non rinnova il contratto con il Celtic e in estate verrà ceduto. Non voglio fare i nomi ma ci sono molti club interessati ad Ajer, alcuni dei quali lo seguono da tempo…”.