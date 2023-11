"Fermo restando che è sempre preferibile vincere una partita piuttosto che perderla, questa non è però la cosa più importante. Conta di più l’esempio che date, sia vincendo che perdendo, sia dentro che fuori del campo. Un esempio che incarna virtù come il coraggio, la perseveranza, la generosità e il rispetto per la dignità degli altri, che è dono di Dio. [...] Uomini e donne non dovrebbero vedere in voi solo dei buoni calciatori, ma anche persone capaci di delicatezza, uomini dal cuore grande".

Un antico adagio popolare diche che non si può "andare a Roma e non vedere il Papa". E ilha deciso di osservare la regola alla lettera. Dopo la sconfitta 2-0 di ieri incontro laall'Olimpico, il club scozzese - calciatori e staff compresi - questa mattina ha fatto visita al, in un udienza privata in Vaticano. Per l'occasione,ha riservato agli atleti un messaggio particolare (virgolettato riportato dall'agenzia Lapresse, ndr):

Il Celtic rappresenta tradizionalmente la radice cattolica della città di Glasgow. Sebbene i tempi siano cambiati rispetto a situazioni passate, che spesso sfociavano - anche per ragioni politiche - in tensioni e scontri con i rivali dei Rangers (di matrice protestante), il sentimento religioso è ancora molto forte tra i tifosi biancoverdi e anche nel club stesso, molto legato alle tradizioni, come cultura anglosassone vuole. Al di là del risultato sul campo, costato l'eliminazione degli uomini di Brendan Rodgers dalle competizioni europee per quest'anno, l'occasione è stata quindi propizia per una importante testimonianza di Fede difronte a Sua Santità (anche lui per altro grande dichiaratamente un grande amante del calcio).