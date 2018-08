A pochi giorni dalla chiusura del mercato, il Celtic Glasgow rischia seriamente di perdere l'attaccante classe '96 Moussa Dembelé. Il giocatore francese ha saltato l'allenamento di oggi, al termine del quale il tecnico Brendan Rodgers ha dichiarato: "Stanno succedendo molte cose attorno a lui, il suo agente è in contatto col club. Non vorrei perderlo senza avere un sostituto; so che c'è un interesse di una società nei suoi confronti, ma ancora non abbiamo ricevuto una proposta formale". E' forte in particolare l'interesse del Lione, pronto a offrire fino a 20 milioni di euro.