Celtic – Lazio 1-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 12’ p.t. Kyogo (C ), 29’ p.t. Vecino (L), 45’s.t.+6 Pedro (L)



Assist: 12’ O’Riley (C ), 29’ s.t. Romagnoli (L), 45’s.t.+6 Guendouzi (L)



CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips (dal 17’s.t. Carter-Vickers), Scales, Taylor; McGregor, Hatate (dal 27’s.t. Bernardo), O’Riley; Yang (dal 17’s.t. Palma), Kyogo (dal 41’ s.t Hyeon-gyu), Maeda. All.: Rodgers



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto (dal 23’s.t. Guendouzi); Felipe Anderson (dal 23’s.t. Isaksen), Immobile (dal 27’s.t. Castellanos), Zaccagni. All.: Sarri



Arbitro: Donatas Rumšas (Ltu)



Ammoniti: 45’p.t. +1 Phillips (L), 16’ s.t. Luis Alberto (L), 29’s.t. Castellanos (L), 37’ s.t. Palma (C ), 45’s.t.+3 Vecino (L)



Espulsi: -