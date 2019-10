Celtic-Lazio 2-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 40' pt Lazzari (L), 21' st Christie (C), 44 st Jullien (C)



Assist: 40' pt Correa (L), 21' st Edouard (C), 44' st Christie (C)



Celtic (4-3-3): Forster; Elhamed (38' st Bitton), Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo (40 st Hayes); Forrest, Brown, McGregor; Christie, Elyounoussi (20' st Rogic), Edouard. All. Lennon.



Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony (23 st Lulic); Correa (28' st Immobile), Caicedo (40' st Cataldi). All. Inzaghi.



Arbitro: Ivan Bebek (CRO)



Ammoniti: 13' st Elyounoussi (C), 32' st Bastos (L), 32' st Jullien (C), 43' st Cataldi (L), 49' st Ajer (C)