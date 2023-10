Celtic-Lazio (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Sky, Mediaset Infinity e Now Tv) è una gara valevole per la seconda giornata nel girone E di Champions League. All'esordio i padroni di casa hanno perso 2-0 sul campo del Feyenoord, oggi impegnato in casa dell'Atletico Madrid, raggiunto sull'1-1 all'Olimpico dal gol all'ultimo secondo del portiere Provedel.



LE ULTIME - Oltre agli squalificati Holm e Lagerbielke, Rodgers deve fare a meno degli indisponibili Abada, Carter-Vickers e Welsh. Dall'altra parte Sarri può contare su tutta la rosa a disposizione: Patric, Vecino e Zaccagni partono favoriti nei ballottaggi con Casale, Cataldi e Isaksen.



PROBABILI FORMAZIONI



CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Palma, Furuhashi, Maeda. All. Rodgers.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.



Arbitro: Rumsas (Lituania), assistentiRadius e Suziedelis, Valikonis quarto uomo, Martinez Munuera e Reinshreiber al Var.