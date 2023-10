I tifosi del Celtic sono sotto la lente di ingrandimento della UEFA per i recenti comportamenti durante le sfide di Champions contro Feyenoord e Lazio. Come riporta la testata scozzese footballscotland.co.uk, dopo la multa per i fumogeni e petardi durante la trasferta in Olanda, il club di Glasgow dovrà affrontare un altro procedimenti disciplinari per gli striscioni esposti dai suoi sostenitori sugli spalti, durante la partita contro i biancocelesti.



La UEFA è stata sempre storicamente inflessibile contro ogni simbologia politica durante le partite. Per questo i tifosi biancoverdi rischiano ora una punizione per aver mostrato, mentre le squadre scendevano in campo, un enorme striscione con un richiamo al marchio delle Brigate Rosse (la nota associazione anarco-terroristica attiva in Italia negli anni '70), il cui nome è stato cambiato dagli ultras scozzesi in "Green Brigade". Sullo striscione campeggiavano le parole "Antifascist Glasgow Celtic" e nel disegno era inclusa anche un'immagine più piccola, con Benito Mussolini appeso a testa in giù e le parole "seguite il vostro leader", rivolte ai tifosi laziali.