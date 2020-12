Il tecnico del Celtic Neil Lennon parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il Milan: "Esonero? Dopo la partita di domenica l'avrei compreso, ma questa non è una società che licenzia gli allenatori solo per il gusto di farlo. Stiamo attraversando un periodo problematico, ma non siamo mai stati soli: in questi momenti ho avuto un grande aiuto da parte dei giocatori e questo è incoraggiante e confortante. Le proteste dei tifosi? Siamo arrabbiati e feriti, percepisco la frustrazione dei tifosi per gli ultimi risultati, ma certamente non ha alcuno scopo, in particolare per i giocatori. Dobbiamo andare avanti insieme, con un unico obiettivo che è ottenere successi continui per il club".