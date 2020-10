Neil Lennon, tecnico del Celtic, avversario del Milan domani in Europa League, parla in conferenza stampa: "L'assenza di Calhanoglu può farci comodo ma giochiamo comunque contro una squadra forte. Perdono una pedina fondamentale ma il Milan resta favorito - riporta l'Ansa -. Dobbiamo lavorare sodo e reagire il più positivamente possibile. E' una sfida di qualità che stuzzica l'appetito. In questo girone, sarà molto importante vincere le partite in casa. Sappiamo come gioca il Milan, ma mi aspetto una grande prestazione da parte della mia squadra. Il Milan ha passato un brutto momento ma ora ha un tecnico nuovo con un gruppo giovane e, inoltre, c'è Ibrahimovic, un leader carismatico. Zlatan è un grande giocatore, un fuoriclasse, un grande professionista".



Lennon aggiunge: "Fisicamente è fantastico, è sicuramente uno dei migliori di tutti i tempi. L'ex rossonero Laxalt? Qui potrà giocare con continuità, domani ci potranno essere dei cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro i Rangers. Edouard? Non giocherà".