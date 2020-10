un peccato il gol subito in una serata molto tranquilla, ma non ha particolari responsabilità.all'esordio in rossonero non sfigura. Partenza un po' con il freno a mano tirato per l'emozione, cresce molto nella ripresa. Attento in fase difensiva.dalle sue parti il Celtic non riesce proprio a sfondare. Domina nel gioco aereo, richiama i compagni nel momento di sbandamento. Leader.ottima prova del capitano che mette minuti nelle gambe dopo il brutto infortunio.: soffre l'intraprendenza di Frimpong, specie nella prima frazione. Ha il merito di imbeccare Brahim in occasione della seconda rete del Milan. Riesce ad essere importante anche nelle serate meno brillanti, è un segnale.sarà l'emozione della prima in Europa, o la responsabilità di non far rimpiangere Bennacer, ma nella prima mezzora di gara sbaglia anche gli appoggi più elementari. Con personalità alza la testa ed è prezioso in fase di pressing nella seconda parte di gara. Perde Elyounoussi in occasione della marcatura del Celtic. Può e deve crescere tanto.centrocampista box to box, a tutto campo. Non sbaglia un pallone, stoppa sul nascere ogni velleità scozzese. Straordinariamente importante per la sua squadra. (Dal 23' stentra in campo con il piglio del giocatore importante. Dai suoi piedi illuminati parte l'azione del terzo gol del Diavolo)disegna un cross perfetto per la testa di Krunic che ringrazia e deposita il pallone in rete. Unico lampo di una prova così e così. (Dal: mette la firma sulla partita con il cioccolatino per Hauge nel finale)Pioli lo richiama molto in avvio, chiedendogli di puntare l'uomo ed essere meno timido. Brahim recepisce il messaggio e sale in cattedra: la giocata sul gol, con finta a eludere due avversari, è una gemma.il tipico giocatore buono per tutte le stagioni. Si sacrifica in diversi ruoli, oggi fa bene da trequartista e si ritaglia la grande soddisfazione del primo centro in maglia rossonera. (dal 34' stnon è un giocatore normale e lo si era capito già qualche settimana fa. Decide la gara con un gol dei suoi: finta sul marcatore e sinistro a incrociare imparabile. Dieci minuti da sogno)secondo allenatore in campo, con la sua esperienza guida i compagni e detta i tempi del gioco. Fondamentale anche quando non fa gol. (Dal 23'stnon graffia ma si impegna molto per aiutare la squadra)non sbaglia una mossa nemmeno per sbaglio. Ha tutto il gruppo dalla sua parte e centra il ventunesimo risultato utile consecutivo.