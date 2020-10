Dopo un fin troppo sofferto percorso di qualificazione, inizia ufficialmente dal Celtic Park di Glasgow la campagna di Europa League del Milan che affronterà il Celtic per la prima giornata del girone H, quello che da molti è considerato il "girone della morte" e che comprende anche Sparta Praga e Lille. Pioli non avrà a disposizione Rebic e Calhanoglu ma potrà contare su Zlatan Ibrahimovic al centro dell'attacco.- Quello fra Milan e Celtic è il primo scontro diretto dal 2013/14. Le due squadre si sono affrontate otto volte in questo secolo, con il Celtic che ha vinto una sola volta (2 pareggi, 5 sconfitte). Il Milan è attualmente imbattuto da 12 trasferte consecutive in tutte le competizioni (7 vittorie, 5 pareggi). Come il Celtic, il Milan ha pareggiato solo una delle ultime otto partite nella fase a gironi di Europa League (4 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte). L'attaccante del Celtic, Albian Ajeti ha portato in vantaggio di due gol i suoi con quattro delle sue cinque reti nel campionato corrente. Quattro degli ultimi cinque gol segnati fuori casa dall'ala del Milan Samu Castillejo sono arrivati in partite in cui i rossoneri hanno poi segnato almeno 4 reti.(3-5-1-1): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Ajeti; Griffiths.(4-3-3): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Tonali, Kessie; Castillejo, Ibrahimovic, Brahim Diaz.​