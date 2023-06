Con Ange Postecoglou diventato nuovo allenatore del Tottenham, il Celtic cerca una nuova guida in panchina per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sports c'è un nome a sorpresa in lizza: Enzo Maresca, attuale assistente di Pep Guardiola al Manchester City. 43 anni, ha sempre ricoperto il ruolo di allenatore in seconda o di vice, tranne al Parma, dove è stato fino allo scorso novembre.