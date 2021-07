Secondo quanto riportato dallo Scottish Sun, il Celtic avrebbe messo nel mirino Liel Abada. Il 19enne israeliano è uno dei maggior talenti in patria ed è pronto per il trasferimento in Europa. Gli scozzesi però devono guardarsi dalla concorrenza proveniente da Francia, Belgio e Olympiacos se vogliono assicurarsi il giocatore entro il preliminare di Champions League del 20 luglio. Per il suo cartellino il Maccabi Petah Tikva chiede 3.5 milioni di sterline.