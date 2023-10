Brendan Rodgers, allenatore del Celtic, ha parlato così nella conferenza stampa della vigilia del match con la Lazio: "Sono stato su questa panchina in passato e avendo vissuto le notti della Champions League, ovviamente non vedo l'ora che arrivi la partita. Vogliamo vincere, è la nostra prima partita in casa in questa stagione e saranno davvero importanti per noi le partite casalinghe, quindi vogliamo iniziare bene".



STRATEGIA - "Dal fischio d'inizio dobbiamo mettere la quinta marcia e cercare di dare il massimo. Sappiamo che a questo livello, squadre come noi, devono essere al 100%. Nella mia squadra vedo una forza mentale che cresce continuamente con i nuovi giocatori che iniziano a capirlo. Andremo all'attacco. Non ho dubbi che i miei giocatori dal fischio d'inizio saranno pronti a dare il massimo alla partita. E se possiamo andare a giocare con quella convinzione e quel coraggio, allora abbiamo grandi possibilità di ottenere un ottimo risultato".