Come riportato sul proprio sito ufficiale, il Celtic ha concluso la trattativa per Kyogo Furuhashi. L'attaccante del Vissel Kobe, capocannoniere in patria con 14 gol in 20 partite, è considerato uno dei talenti più interessanti del calcio giapponese ed è una vecchia conoscenza dell'allenatore Postecoglou, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al trasferimento: "Siamo lieti di portare Kyogo Furuhashi al Celtic. È un giocatore di qualità reale e chiaramente qualcuno che conosco bene. Penso che aggiungerà qualcosa di speciale alla nostra squadra e sono sicuro che il suo modo di giocare entusiasmerà i nostri tifosi. Non vediamo l'ora di accoglierlo".