Il Benfica ha ceduto l'ala portoghese Jota (classe 1999) in prestito con diritto di riscatto al Celtic, che ha acquistato pure il 26enne attaccante greco Giorgos Giakoumakis (capocannoniere dello scorso campionato olandese) del Venlo.



Lo stesso club scozzese ha poi ingaggiato il difensore anglo-statunitense Cameron Carter-Vickers (classe 1997) in prestito dal Tottenham, mentre in uscita il 26enne centrocampista scozzese Ryan Christie va al Bournemouth e il 31enne attaccante Leigh Griffiths passa al Dundee.