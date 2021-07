Come comunicato sul proprio sito ufficiale, il Celtic ha raggiunto l'accordo per acquisto di Liel Abada. Il giovane esterno israeliano è considerato uno dei maggior talenti in patria e si legherà agli scozzesi fino a giugno 2026. Al Maccabi Petah Tikva andranno 4 milioni di sterline, mentre il giocatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "È fantastico firmare per un club come il Celtic, è un grande club ed è un onore firmare per loro. So che i fan sono incredibili. Ho visto alcune partite del Celtic in Israele, quindi so quanto siano fantastici questi tifosi e quanto sia speciale questo stadio. Non vedo l'ora di scendere in campo per giocare e aiutare i miei compagni a portare più successo al club."