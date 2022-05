Una ricerca dell'Università Bicocca di Milano ha cercato di mettere in evidenza gli effetti maggiori dell'urbanizzazione sulle api. Il lavoro è stato pubblicato sul Journal of Applied Ecology, nell'ambito del progetto "Pignoletto".. Il tutto è stato fatto senza interventi esterni, ma sfruttando solamente i fiori selvatici del territorio e il polline a disposizioni naturale degli insetti.Il lavoro dell'Università si è svolto per ben 40 siti nella città di Milano, cercando di selezionare delle aree più eterogenee tra di loro: non solo aree "verdi" e per lo più naturali, ma anche spazi della metropoli edificati o semi edificati. Questo per avere un campione più veritiero possibile sulla vita della api in una città moderna come il capoluogo lombardo. I risultati parlano chiaro:. Con l'aumento di questo materiale, cambia anche la presenza delle api che cala vertiginosamente dai 100 esemplari rilevati in 24 ore delle aree meno urbanizzate. La distanza tra gli spazi verdi e naturali e lo spazio urbano è un altro fattore di influenza sulla popolazione delle api.Non solo architettura e presenza del cemento: anche il clima locale influenza tantissimo la presenza di questi insetti nei cieli di Milano., con il clima più arido rispetto ai luoghi verdi e naturali. La presenza del cemento, inoltre, ha delle serie influenze sulla varietà del polline a disposizione, che spesso è simile e proviene dalle piante dei balconi o dei terrazzi della città.I luoghi più urbani di Milano dove la popolazione delle api è maggiore sono quindi la Collina dei Ciliegi, il parco Nord e il parco Segantini. Nelle periferie milanesi, invece, spiccano Vimodrone, San Bovio e Cesano Boscone.e cercare di prevenire il più possibile il cambiamento climatico.