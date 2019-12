La festa di Natale della Lazio è stata occasione per ritrovarsi, festeggiare e perché no, anche divertirsi. La squadra, durante la serata a Spazio Novecente, all'Eur, è salita sul palco per i tradizionali auguri di Natale. Il microfono è passato di mano in mano, fino ad arrivare all'uomo del momento, Felipe Caicedo.



CAICEDO LAZIO - L'attaccante, fresco di gol che vale i 3 punti a Cagliari, ha cominciato in maniera pacata: "Sì, penso che dobbiamo continuare, pensiamo che dobbiamo... lottare..."... Poi l'urlo liberatorio: "Lottare per vincere lo Scudetto, vamos!". L'abbraccio e le risate dei compagni, tra cui Immobile, hanno suggellato il momento. Goliardico, certo, ma anche con un occhio alla classifica.