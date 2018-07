Un mercato di primissimo livello che ha consegnato a Luciano Spalletti già tanti dei rinforzi ideali richiesti sul mercato dall'allenatore toscano. L'Inter si è mossa benissimo in questa prima fase di calciomercato prima chiudendo gli acquisti a parametro zero di de Vrij e Asamoah, poi bruciando la concorrenza estera sul talento di Lautaro Martinez e poi portando a Milano tasselli importantissimi come Nainggolan e Politano. Il direttore sportivo Piero Ausilio non è però fermo e sta studiando il mercato alla ricerca di altri due innesti: un terzino destro di ruolo e, soprattutto un centrocampista centrale di qualità e sicuro affidamento.



SFUMA WILLIAM CARVALHO? - Fra i centrocampisti centrali messi nel mirino dal ds nerazzurro c'è, o meglio c'era il mediano dello Sporting Lisbona e della nazionale portoghese William Carvalho. La scelta di chiedere al club la rescissione unilaterale del contratto avrebbe agevolato l'operazione, ma nelle ultime ore si è fatto avanti sul giocatore il Betis Siviglia che ha trovato un accordo con il club per la cessione onerosa a 20 milioni. 10 milioni in più rispetto a quanto l'Inter aveva proposto come risarcimento al momento dei primi contatti.



RIMANE SOLO DEMBELE' - Sempre più lontano William Carvalho, all'Inter rimane quindi viva soltanto la pista che porta al centrocampista belga del Tottenham, Mousa Dembelè. L'Inter non ha fretta e aspetterà per capire se arriverà un'offerta dalla Cina per lui fino al 13 luglio (giorno di chiusura del mercato cinese). Se così non sarà il club nerazzurro potrà forzare la mano con il Tottenham che continua a chiedere almeno 30 milioni per un giocatore che è comunque in scadenza fra un anno. Dembelè è e resta la priorità, del resto lo stesso Amministratore delegato Antonello aveva confermato i contatti nei giorni scorsi:"Ci sono contatti in essere, ma nulla di definito". Per definirli serviranno altri 10 giorni.