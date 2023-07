Via vai sul mercato della Feralpisalò, neo-promossa in Serie B. Si svincola a parametro zero l'attaccante esterno Luca Siligardi (35 anni scuola Inter), conteso da Padova e Vicenza in Serie C. Invece resta Marco Sau, raggiunto da un altro ex Cagliari: il difensore Luca Ceppitelli, svincolatosi dal Venezia. In attacco piace La Mantia, che interessa pure a Bari e Cosenza.