Domagoj Vida, difensore del Besiktas, cercato da Juve, Inter e Roma, posta un messaggio su Instagram: "Sono onorato di essere ambito da diversi club europei di tutto rispetto, ma sono anche molto grato al presidente e al club per avermi visto come una parte importante del Besiktas. Con la mia famiglia, mi sento molto ben accolto e rispettato qui in Turchia e non vedo l'ora di combattere per la squadra e i nostri tifosi".