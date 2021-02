Cercato da diversi club di Serie A, Simone Rapp è a un passo dall'esperienza in Romania. Ora svincolato, dopo l'esperienza al Lausanne-Sport, con 8 gol in 28 partite, il 28enne attaccante è vicino al Spesi St.Gheorge. Per Rapp anche un gol e 3 assist nelle qualificazioni di Europa League, quando vestiva la maglia del Thun.