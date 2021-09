Presente a Coverciano in occasione del Premio Nereo Rocco 2020, Alessio Cerci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti, tra cui Calciomercato.com: "La Fiorentina sta facendo un grande campionato, sono andato a vederla con l'Inter anche se poi purtroppo ha perso. Mi ha stupito il ritmo del primo tempo, hanno ottimi giocatori e un allenatore che li fa giocare bene. Può essere la sorpresa. Gonzalez ha tecnica nell'uno contro uno, è dinamico. Deve mostrare continuità. Vlahovic ha tutto, sarà l'attaccante del futuro. Ne ho visti pochi come lui negli ultimi anni. Callejon? L'anno scorso aveva meno fiducia, spesso sono gli allenatori che determinano il rendimento dei giocatori. Sarà utile alla Fiorentina. PISA - "È una piazza che ho nel cuore, ho grandi ricordi. Quest'anno sta stupendo tutti, me compreso. Lucca sta facendo grandi cose, ma ripeto, serve continuità". ROMA - "Con Mourinho credo che stia andando alla grande, può far bene. Vedo i giallorossi tra le prime cinque del campionato".