C'è un velo di nostalgia nelle dichiarazioni di Toninho Cerezo, indimenticabile centrocampista della Sampdoria dello Scudetto, quando parla di quella squadra e di quell'epoca. Il metronomo brasiliano capace di portare la formazione di Boskov e Mantovani sul tetto d'Italia e sul tetto del mondo non ha dimenticato gli anni magici vissuti a Genova e in Liguria: "​Avevamo un presidente con un enorme potere finanziario che acquistò Lombardo, Roberto Mancini, Pagliuca e Vialli" ha raccontato a Espn in Brasile Cerezo.



"Mantovani ha comprato i migliori giocatori italiani di quel periodo" aggiunge l'ex Roma. "Tutti insieme hanno formato una squadra che ha raccolto grandi successi. Anche la dirigenza era molto buona, secondo me abbiamo fatto qualcosa di simile a ciò che fa oggi la Juventus, ossia comprare i migliori giocatori italiani per completarli con alcuni stranieri".



Un rimpianto è, ovviamente, quella maledetta partita di Wembley: "Nella finale contro il Barcellona avevamo un'ottima squadra ed è stata una finale molto controversa" ricorda Cerezo. "Abbiamo perso per un goal di Koeman, che battè con un tiro Pagliuca. Avevamo avuto parecchie occasioni per segnare, ma la palla non ne voleva sapere di entrare".