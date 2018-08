Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano. Vi dice qualcosa? Sì, Antonello Venditti, giusto per restare in tema. E così sarà, forse, tra Kevin Strootman e Rudi Garcia. I due grandi protagonisti della resurrezione giallorossa dopo “quer maledetto 26 maggio” - il disastro in Coppa Italia con la Lazio – e del ritrovato orgoglio pochi mesi dopo l'umiliazione più cocente della storia romanista. Loro due, Totti, De Rossi, Benatia, Gervinho? Ricordate quella Roma? Fortissima, cattiva, determinata e col pieno di entusiasmo. Di Strootman ricordo l'esordio del 1° settembre 2013 contro il Verona. E mi colpì mica poco quel suo sbracciarsi a centrocampo indicando il da farsi anche a monumenti come Totti&DeRossi. Nulla da dire, un leader nato. E non è un caso che Di Francesco lo abbia eletto titolare già alla prima giornata. Nonostante la concorrenza, nonostante l'olandese lavori per ritrovare lo Strootman del magico anno di Garcia. Sì perchè complici due gravi infortuni e tre operazioni che gli hanno martoriato il ginocchio, Strootman non è mai tornato ai suoi livelli. La Roma lo ha aspettato e lo aspetta ancora, solo che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Dunque, l'antico compagno di ventura di Kevin (“Ghevin”, con la perfetta dizione alla romanesca), Rudi Garcia, l'uomo che rimise la chiesa al centro del villaggio vincendo il derby post 26 maggio, lo vuole al Marsiglia. Ha detto che verrebbe a prenderlo anche in macchina e pare che sia già al confine tra l'Italia e la Francia. E Kevin, sembra, se ne andrà. Perdita grave? Sì, perchè ha ragione Sabatini, Strootman è uno che può spostare gli equilibri in qualsiasi squadra. La sapete una cosa? E' stato lui il giocatore più richiesto in estate a Trigoria. Altro che Nainggolan. E un motivo ci sarà. Certo, la concorrenza nella Roma adesso è molto forte, soprattutto a centrocampo, ma privarsi di uno come Strootman è davvero, realmente una buona idea?