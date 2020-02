Con Stefano Sorrentino in attacco il Cervo ha trovato il suo bomber per puntare alla promozione in Prima Categoria: numero 11 sulle spalle (due volte uno), un gol in due partite e sei punti su sei portati a casa dalla squadra allenata dal padre Roberto. Il presidente Denis Muca sorride e racconta il progetto Cervo a Calciomercato.com.



Com'è nata l'idea di prendere Sorrentino?

"In realtà non c'è mai stata, non potevamo immaginarlo. Avendo preso il padre come allenatore, quando Stefano decise di lasciare il calcio professionistico l'abbiamo portato con noi. E pensare che noi avevamo l'idea di puntare sui giovani...".



Che progetto è quello del Cervo?

"Prima di tutto dobbiamo divertirci, non ho mai chiesto a nessuno di vincere il campionato. Neanche all'allenatore. E con Stefano il divertimento è massimo, quest'anno avremo sicuramente tanto pubblico sugli spalti. Se dovesse diventare capocannoniere del club sarebbe bellissimo".



Come vi siete conosciuti con Stefano?

"Quando Stefano era all'Aek io giocavo in porta in Serie B greca, e lui era il mio idolo. Non ci siamo conosciuti in Grecia però, ma perché lui veniva a fare le vacanze nel mio stesso posto. Quella del Cervo è una società creata quattro anni fa con un paio di amici, partendo dalla Seconda Categoria. Abbiamo preso campi semi-abbandonati dal comune e da lì abbiamo inziato la nostra avventura".