Cesare Casadei in Serie A? Dove può andare

Dopo sei mesi Cesare Casadei ha interrotto il prestito al Leicester ed è tornato al Chelsea. Il centrocampista classe 2003 ha lasciato le Foxes che avevano bisogno di uno slot libero per prendere Sensi dall’Inter, su richiesta di Maresca. I colori nerazzurri sono legati anche a Casadei, che prima di andare in Inghilterra è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter senza però mai debuttare in prima squadra.



CASADEI IN SERIE A - Ora il Chelsea sta cercando una nuova soluzione in prestito dove poter far continuare la crescita al ragazzo e farlo giocare con continuità. Non è escluso che Casadei possa tornare in Italia, in Serie A. In estate il Genoa si era informato sul giocatore ma i Blues avevano preferito tenerlo in Inghilterra, ora la Lazio sta cercando un centrocampista con le sue caratteristiche e l’ex Inter potrebbe diventare un’idea di mercato.



I NUMERI DI CASADEI CON IL LEICESTER - Casadei nella prima parte di stagione con il Leicester ha totalizzato 3 gol e 2 assist in 25 presenze tra campionato e coppe; il centrocampista italiano è stato decisivo per il passaggio del terzo turno di FA Cup con una rete e un passaggio decisivo nella gara contro il Millwall.