Dopo l'arbitraggio di Juventus-Roma Daniele Orsato è finito al centro della critica. L'ex fischiettoaccetta gli errori, ma non il protagonismo: "Gli sbagli vanno concessi a un arbitro" spiega al Corriere dello Sport. Poi, si concentra sull'episodio chiave del big match dell'ottava giornata: "Il caso Abraham è un episodio perfetto per spiegare cosa significa dare il vantaggio. E il tocco di Mkhitaryan, a meno che non si voglia andare dal dentista, è un movimento naturale di un giocatore che cade e mette le braccia avanti".- "Giusto spiegare i motivi delle scelte, ma l'errore c'è stato negli spogliatoi quando Orsato ha detto a Cristante che sul rigore non si dà mai il vantaggio; una frase del genere ti mette spalle al muro.. Ma l'AIA non ce l'ha. Nel mondo di oggi in cui con i social si comunica di tutto, è un'assenza grave".- "Vi posso dire che se nel tunnel non si vogliono scocciatura basta mettersi gli assistenti ai lati e far finta di parlare con loro., ma se io fossi stato il designatore mi sarei arrabbiato per la spiegazione negli spogliatoi. Tantissimo".- "Rocchi sta seguendo il percorso giusto credendo nei giovani.; per ora sta cercando i titolari, purtroppo deve farlo durante il campionato ma è un rischio che va corso".