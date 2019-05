Giuseppe Angelini, che ha condotto il Cesena al ritorno tra i professionisti già al primo anno di Serie D, non sarà più l'allenatore del club romagnolo. Ecco cos'ha detto oggi in conferenza stampa: " Ci sono state divergenze tecniche sulla costruzione della squadra in vista del prossimo campionato. Avrei voluto confermare la maggioranza del gruppo di calciatori che ci ha permesso di ottenere questo successo, facendo solo qualche innesto. Credo che la società abbia altre idee. Peccato: Cesena è una di quelle piazze che in serie C non può ambire solo a raggiungere la salvezza. Sono orgoglioso di avere sempre avuto il gruppo con me e sapere che molti ragazzi si trovano nella mia stessa situazione mi provoca dispiacere."