Cesena, Berti continua a stupire. Gol anche in B, il Milan non ha smesso di seguirlo

DALLA C ALLA B - Berti è un ragazzo semplice, preferisce la montagna al mare, la musica pop rispetto al rap e guardare dei film in compagnia. In campo però si trasforma e mette in gioco la cattiveria di chi vuole arrivare un po' come Leo Messi, suo idolo, e come Bernardo Silva che per caratteristiche tecniche cerca di copiare. Il ritorno in C è un successo sia per il Cesena che con i suoi 6 gol e 9 assist trova la promozione in B sia per lui.