Cesena, Berti e la passione per il ciclismo: "I compagni mi prendono per pazzo"

è il ragazzo che tutte le madri vorrebbero per le loro figlie. Zero tatuaggi, nessun orecchio e poco social: ". Mezz'ala classe 2003, è uno dei migliori giovani della Serie B. Una parentesi con la Fiorentina e il Milan sfiorato per qualche giro di orologio, oggi Berti è concentrato solo sul suo Cesena dove è nato e cresciuto: "Per me è un orgoglio giocare con questa maglia, da tifoso l'ho seguito in ogni categoria".

"Non so quante volte da piccolo l'ho sognato e immaginato... Probabilmente non ho realizzato bene cosa ho fatto. Quando giro per strada e vedo tanti tifosi che mi ringraziano mi riempie d'orgoglio"."Avevo 5 anni, ero con mio padre. Ma poco dopo mi riportò subito a casa perché si era spaventato per lo scoppio di un petardo. Da più grande sono sempre andato a vedere la squadra e non ho mai smesso, abbonato ogni anno".

"Quando l'abbiamo cantata dopo la promozione avevo i brividi, la pelle d'oca. Io la conosco da quando sono bambino, nello spogliatoio la insegno ai nuovi"."E' una delle prime cose che si fa quando si viene a giocare qui. Quella e i cappelletti in brodo sono assolutamente da mangiare"."Penso di essere un ragazzo tranquillo, magari mi vedono così perché non posto molto sui social, ascolto musica un po' più alternativa e mi piace molto il ciclismo. I miei compagni, scherzando, mi dicono che sembro un 40/50enne".

"Principalmente italiana e indie. Mi piacciono Calcutta e Ultimo"."Ho la fortuna di vivere dove sono nato, e di frequentare persone che ci sono sempre state senza mai allontanarsi. Quando non c'è la partita esco con i miei amici di sempre, questo aspetto sicuramente aiuta tanto"."Nasce grazie a mio nonno, col quale guardavo sempre il Tour de France in tv. Sette anni fa ho preso una mountain bike e giravo per le colline romagnole, ora d'estate ogni tanto mi faccio qualche giro con una bici da corsa. E quando posso vado in montagna a vedere il Tour de France".

"No, cerco di non bruciare troppo perché devo mettere su un po' di chili; ma quando riesco mi piace staccare un po' dal calcio e farmi qualche giro con la mia bici"."No, non sono grandi appassionati. Quando racconto loro che in estate esco in bicicletta mi prendono per pazzo"."Era una trasferta che volevo fare da tempo con i miei amici, sapevamo che sarebbe passato dall'Italia e non potevamo perdere quest'occasione".

"Quando mi sono appassionato al ciclismo avevo 12/13 anni, a quell'età è tardi perché avrei dovuto iniziare prima. Però, probabilmente, se non avessi fatto il calciatore mi sarebbe piaciuto".