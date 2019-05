Dopo la promozione in Serie C, il Cesena è pronto a tornare protagonista nel calcio professionistico. Si è tenuta ieri la conferenza stampa di conferma per il ds Pelliccioni. Il presidente bianconero, Corrado Augusto Patrignani, ha dichiarato: "Vincere non è così scontato in nessuna categoria e l’obiettivo che era stato dato al direttore è stato centrato: di questo gli va dato atto e merito. Con lui c’era un accordo di conferma in caso di promozione ma non è stato solo per questo che lo abbiamo voluto ancora con noi: ha fatto una grande lavoro, in più conosce la C meglio della serie D e ha dimostrato di saper vincere questo campionato. Dobbiamo ancora progettare la prossima stagione e l’1 giugno è in calendario un’importante assemblea che potrebbe chiarire il budget a disposizione, ma intanto siamo convinti di avere con noi la persona giusta".