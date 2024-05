Cesena, Prestia come nelle favole: vince la Supercoppa di C, poi proposta di matrimonio sotto la curva

ADG

8 minuti fa



La stagione perfetta non esist... o forse sì? Dopo la Serie B ottenuta con largo anticipo, a Cesena è arrivata anche la vittoria della Supercoppa di Serie C, grazie al pareggio per 2-2 con la Juve Stabia, dopo il successo contro il Mantova: un'annata perfetta per i bianconeri, chiusa al bacio.



'VUOI SPOSARMI?' - Quello di Giuseppe Prestia alla compagna, con una proposta di matrimonio sotto la curva Mare, alla quale Desire ha ovviamente detto sì. Alla fine della premiazione, dopo i festeggiamenti, ecco infatti risuonare la mitica canzone “Perfect” di Ed Sheeran, con il difensore a ad inginocchiarsi davanti alla compagna con tanto di anello. Come nelle favole.