Cesena, ufficiale: rinnova Cristian Shpendi, il capocannoniere della Serie B richiestissimo sul mercato

segnati in 14 presenze, si lega al club fino a giugno 2028. Si tratta di un calciatore molto richiesto sul mercato: Torino e Fiorentina lo stanno seguendo con attenzione, inoltre è anche conteso in nazionale tra Italia e Albania.Suo fratello gemello Stiven è in prestito alla Carrarese, ma è ancora di proprietà dell'Empoli, col Cesena (sua ex squadra) che si è riservato il 30% sulla futura rivendita.- Cesena FC comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con l’attaccante Cristian Shpendi fino al 30 giugno 2028.

Arrivato nel Settore Giovanile bianconero nell’estate del 2019, l’attaccante classe 2003 gioca inizialmente tra le fila delle formazioni Under 17 e Primavera, per poi esordire in prima squadra all’inizio della stagione 2021/2022.Tra i protagonisti della vittoria del Campionato di Serie C 2023/2024, con la maglia del Cesena FC fino ad oggi ha messo a segno 35 gol in 80 presenze complessive.Tutta la famiglia del Cesena FC augura a Cristian le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero.