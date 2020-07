Filtrano i primi dettagli e retroscena dell'operazione Valon Berisha. Il centrocampista kosovaro lascia la Lazio dopo 2 anni con pochi sussulti, senza aver mai brillato. Nell'ultima stagione il centrocampista aveva militato in Germania, al Fortuna Dusseldorf. Tare continua a lavorare per la Lazio del prossimo anno, anche sulle uscite. Il Reims prova a dare continuità: è reduce dal sesto posto in Ligue 1, vuole puntare sul centrocampista ex Salisburgo.



MERCATO LAZIO - Berisha sarebbe costato 5 milioni di euro al Reims, ma quello che premeva più alla Lazio era liberarsi del suo ingaggio: aveva un contratto da 1.3 milioni di euro netti a stagione, per altri 3 anni. Una cessione che libera una casella a centrocampo ed è utile in termini di bilancio.