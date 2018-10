Raffaello Follieri è vicino all'acquisto del Palermo. Secondo Repubblica Palermo ci sarebbe già un preliminare d'accordo con l'attuale patron del club rosanero Maurizio Zamparini. La firma sarebbe avvenuta la scorsa settimana in un faccia a faccia tra Zamparini e Follieri, accompagnati dai rispettivi legali e dai consulenti. Negli ultimi giorni era emerso che il finanziere pugliese era passato in vantaggio rispetto agli altri potenziali acquirenti, come Antonio Ponte. La sottoscrizione del contratto vero e proprio potrebbe arrivare entro il 24 ottobre. L'accordo prevede la cessione del 100% delle quote societarie per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.