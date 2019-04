Che la Fiorentina sia in vendita sembra essere più di un'ipotesi, come confermato oggi da La Nazione. Molto meno probabile, però, è che il compratore possa essere Qatar Sports Investments. Questa infatti la smentita ufficiale di Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti indicato nei giorni scorsi come contatto tra i Della Valle e i qatarioti: "Le ricostruzioni apparse sono prive di ogni fondamento. Il sottoscritto mai ha presentato al fondo del Qatar un’ipotesi di acquisto della Fiorentina. Ai giornalisti che mi avevano interpellato giorni fa su questa voce, di cui ignoro la genesi, avevo già detto che era priva di ogni fondamento ma evidentemente il clamore fa più notizia della verità. Sono troppo legato alla Fiorentina e ai suoi legittimi proprietari per farmi trascinare in questi gossip privi di fondamento."