Il Genoa si appresta a diventare il settimo club di Serie A in mano ad una proprietà statunitense. L'annuncio ufficiale del passaggio di testimone da Enrico Preziosi al fondo 777 Partners è atteso per oggi e con esso dovrebbero emergere anche maggiori dettagli relativi all'operazione.



Ma chi c'è dietro a questo fondo con sedi a New York e Miami? La 777 Partners fu fondata nel 2007 nella capitale economica degli Stati Uniti da Steven Pasko e Josh Wander come società specializzata nella gestione di grandi capitali. Negli anni il fondo è cresciuto arrivando a gestire un portafoglio da oltre 3 miliardi di dollari e diversificando i propri investimenti in molti settori, dai voli low cost alle piattaforme televisive. Un occhio di riguardo è stato poi rivolto allo sport, soprattutto negli ultimi anni. Attualmente la 777 Partners possiede quote azionarie in una cinquantina di società sportive in tutto il mondo, tra le quali spicca quella di minoranza del Siviglia.