Ha finalmente un nome ed un cognome il misterioso imprenditore d'origine meridionale che, secondo voci diffuse la scorsa settimana, avrebbe firmato un preliminare di intesa con Enrico Preziosi per la cessione del Genoa.



Secondo quanto scrive questa mattina il Secolo XIX, riportando fonti provenienti dalla Sicilia, il presunto acquirente del grifone sarebbe Raffaello Follieri. 41 anni, nativo di Foggia ma da decenni trapiantato negli Stati Uniti, Follieri è noto alle cronache calcistiche per aver provato invano ad acquistare il Palermo un paio di anni fa.



Il ricco pugliese è però famoso soprattutto per la sua vita privata e per alcune vicissitudini giudiziarie che l'hanno visto protagonista negli States. Il culmine della popolarità l'ha raggiunto a cavallo del cambio di millennio, periodo nel quale frequentava abitualmente Bill Clinton e vantava flirt con attrici di calibro internazionale quali Anne Hathaway. Una rapida salita alla quale corrispose un'altrettanto fragorosa caduta. Folliero cadde in disgrazia una decina d'anni fa venendo condannato a quattro anni di carcere per millantato credito e truffa.



Smaltita la condanna, Follieri è ripartito da Dubai fondando e gestendo in prima persona un fondo di investimento attivo soprattutto in campo petrolifero.



In Sicilia si dicono convinti del fatto che Follieri sia davvero interessato al Genoa. Preziosi tuttavia qualche giorno fa ha smentito seccamente questa ipotesi.