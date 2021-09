Suo grande amico personale nonché coautore in passato di diverse operazioni di mercato, l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha commentato l'addio al Genoa di Enrico Preziosi: "Il mondo cambia, il calcio pure - ha dichiarato l'attuale numero 2 del Monza al Secolo XIX - Ma non ho mai capito perché i tifosi rossoblù non amano Enrico Preziosi. Meritava più affetto. A livello romantico mi dispiace, ma so che è quello che desiderava da un po’. Non conosco bene questo gruppo, i loro programmi, ma se fanno un investimento così importante e comprano il Genoa sono sicuramente ambiziosi. Auguro loro tante soddisfazioni“.