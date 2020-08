Non solo la cordata italo-inglese pare disposta ad acquistare il pacchetto di maggioranza del Genoa.A 48 ore dall'uscita allo scoperto del Gestio Capitale che assieme ad altri partner starebbe provando a prelevare la proprietà del club più antico d'Italia dalle mani di Enrico Preziosi emerge il medesimo interesse da parte di un altro soggetto.Alla società rossoblùimprenditore marocchino legato anche da interessi economici e personali con la famiglia reale del paese nordafricano.A portare avanti l'operazione sta provvedendo lonon nuovo a questo tipo di trattative. Nel 2015 il medesimo studio fu infatti coinvolto anche nel passaggio di mano del Parma di Tommaso Ghirardi al sedicente imprenditore Giampietro Manenti. Un'avventura conclusasi con il successivo fallimento del club emiliano.A rivelarlo è oggi Tuttosport sulle cui colonne compare anche una breve intervista proprio al titolare dello studio legale, Pasquale Giordano: “di Ghirardi come rappresentanti della holding Dastraso,e Preziosi conosce benissimo la concretezza della proposta. Tocca a lui: se non vuol vendere, lo dica, ma non possiamo più tirarla alla lunga".Giordano ha poi aggiunto altri importanti dettagli riguardo all'offerta presentata dai suoi assistiti: "Gli abbiamo (a Preziosi, ndr) anche prospettato di restare in società per un paio d’anni, sia per avere una uscita morbida, sia perché ci serve qualcuno che inserisca il mio cliente negli ambienti della Lega.