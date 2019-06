Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore che per primo ha svelato il nome della York Capital come soggetto interessato all'acquisto del Genoa, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per parlare proprio della trattativa in questione: "Il fondo ha firmato un memorandum per effettuare la due diligence sul club, che durerà due settimane, poi le parti proveranno a trovare un accordo. A quel punto dipenderà da Preziosi, se la volontà di cedere è effettiva, e da York Capital se vorrà concludere l'operazione. Nel caso della Sampdoria, il fondo era soltanto uno dei quattro soggetti coinvolti nella cordata, mentre qui sarebbe coinvolto direttamente tramite alcuni manager americani, che sarebbero venuti a incontrare i manager del Genoa nelle scorse settimane hanno deciso di passare alla fase più concreta. Come si è visto nel passato, però, da qui ad arrivare alla cessione ce ne passa, perché comporta tutta una serie di fattori che la possono ostacolare. Sicuramente, rispetto a tutti gli altri tentativi di vendita del Genoa, su tutti quello di Gallazzi l'anno scorso, in questo caso c'è qualcosa di più concreto".



Festa ha poi spiegato quali siano le differenze non essere anche rispetto al recente cessione della Fiorentina: "Sono due situazioni differenti. La Fiorentina è sempre stata abituata a livelli di classifica superiori rispetto al Genoa e la situazione di quest'anno è stata accolta male dalla tifoseria. Commisso non è un personaggio ricchissimo, ma ha solidità finanziaria, è innamorato del calcio e vuol far bene. A Genova, invece, Preziosi ha sempre vissuto due fasi, di entusiasmo e di contestazione. Ha avuto sempre il merito di tenere il Genoa in Serie A. York Capital potrebbe consentire al Genoa di avere stabilità nei risultati. Quindi, sono situazioni simili, ma diverse".