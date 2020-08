La trattativa per la cessione del Genoa è reale e prosegue. Nonostante la frenata seguita alle parole poco diplomatiche esternate da Enrico Preziosi riguardo all'offerta presentata dalla cordata italo-britannica capitanata dalla Gestio Capital, le possibilità che l'operazione vada a buon fine non sono ancora azzerate.



Del resto malgrado la notizia sia diventata di pubblico dominio solamente l'altro ieri, con la pubblicazione della nota informativa diffusa dal gruppo guidato da Matteo Manfredi, la trattativa per il passaggio di proprietà del Grifone va avanti da almeno quattro mesi. Ma si sa come in questo genere di operazioni i tempi siano sempre incerti e le insidie una costante rintracciabile ad ogni angolo. A volte basta poco per far vacillare ogni certezza, anche una dichiarazione non del tutto gradita ad una delle due controparti. Ed è stata proprio l'uscita allo scoperto della cordata a far arrabbiare Preziosi, il quale avrebbe gradito maggior riservatezza dai propri interlocutori.



Ma il vero nodo da sciogliere, come spiega questa mattina anche il Secolo XIX, resta quello relativo al reale ammontare dei debiti accumulati dal sodalizio rossoblù con banche e fisco. Secondo la cordata acquirente tali somme ammonterebbero ad oltre 80 milioni di euro e la propria offerta (di cui non si conosce ancora l'esatta entità) terrebbe ampiamente conto di questi numeri. Ma l'ultimo bilancio approvato, quello relativo alla gestione di cassa dell'anno solare 2019, riporta in calce una cifra inferiore ai 60 milioni. Da qui la divergenza tra la valutazione data al club più antico d'Italia dall'attuale proprietà e dalla Gestio e soci.