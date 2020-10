Una settimana dopo l'annuncio di voler provare ad acquistare il pacchetto di maggioranza del Genoa, il gruppo Made in Italy Investimenti conferma il proprio interesse nei confronti del club rossoblù.



Nonostante le parole pronunciate qualche giorno fa da Enrico Preziosi, che ha escluso l'esistenza di qualsiasi rapporto con il presunto acquirente, la neonata azienda piemontese fa viceversa sapere che la propria attività di analisi dei conti e della situazione di bilancio del Grifone è in pieno svolgimento. Novità ufficiali in tal senso dovrebbero arrivare già nel giro di pochi giorni.



Sulle colonne del Secolo XIX, infatti, si legge che entro l'inizio della prossima settimana la Made in Italy "annuncerà se intende o meno fare un'offerta per il Genoa".