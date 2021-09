alla guida del club più antico d'Italia. L'intesa tra l'imprenditore irpino e lache da mesi sta trattando l'acquisto del Grifone, è stata raggiunta e l'accordo firmato in mattinata da entrambe le parti.Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli se non quelli emersi nelle scorse settimane. Il Genoa verrà ceduto per una cifra attorno ai 150 milioni di euro, comprensiva dei debiti, al fondo statunitense già detentori di alcune quote di minoranza del Siviglia.che aveva acquisito il club nell'estate 2003 dopo la retrocessione in Serie C1 poi sventata dal cosiddetto caso Catania, pur rinunciando a qualsiasi partecipazione anche minima a livello finanziarioAssieme a lui, almeno fino al termine della stagione in corso, verrà inoltre confermata anche l'intera struttura manageriale attualmente in essere.Con questa cessione