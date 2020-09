Quella di oggi sembrava potesse essere una giornata decisiva per il futuro societario del Genoa. Alcuni rumors, emersi nel corso della passata settimana, parlavano di un incontro fissato a Milano tra il patron rossoblù Enrico Preziosi e gli intermediari italiani del milionario Rahhal Boulgoute.



Un faccia a faccia preliminare ma decisivo nella lunga trattativa che avrebbe potuto portare il club più antico d'Italia dalle mani del Re dei Giocattoli a quelle dell'imprenditore nordafricano intimo della famiglia reale del Marocco.



A quanto pare, tuttavia, non ci sarà alcun vertice. A smentirne l'esistenza è stato lo stesso Preziosi che, seppur non direttamente, attraverso le colonne del Secolo XIX di oggi fa sapere di non aver imbastito alcun discorso serio per la cessione della società.



A oltre tre anni dalla messa in vendita ufficiale del Genoa, il futuro del Grifone resta dunque avvolto nella nebbia.