Sembra sfumare definitivamente l'ipotesi che Andrea Radrizzani possa essere il prossimo proprietario del Genoa.



Dopo le parole pronunciate qualche giorno fa da Enrico Preziosi, che ha definito "bufale" le indiscrezioni rilasciate dal Financial Times circa il forte interesse mostrato da Radrizzani nei confronti del club più antico d'Italia, ora è lo stesso imprenditore lombardo a smentire la notizia: "Il Genoa è una grande società - ha rivelato alla stampa inglese nel corso di un'intervista ripresa questa mattina dal Secolo XIX - ma non c'è mai stata la possibilità di una trattativa. Sono concentrato sul leeds, voglio continuare questo progetto".



Le voci di un possibile Approdo a Genova del 45enne milanese si erano diffusa dopo che il Leeds United, il club prelevato da Massimo Cellino nel 2017, sembrava in procinto di passare ad un fondo qatariota. Un'ipotesi che evidentemente perde ora quota. Anche se in un mondo fatto di segreti e trattative sottotraccia non è da escludere che anche le dichiarazioni di Preziosi e Radrizzani facciamo parte di un'unica strategia.