Giorni decisivi e in qualche modo storici attendono il club più antico d’Italia.



Il passaggio di mano del Genoa da Enrico Preziosi al fondo statunitense 777 Partners sta infatti entrando nella sua fase cruciale. Dopo l’analisi dei conti societari, avvenuta un mesetto fa, e altre questioni burocratiche espletate nel frattempo, a Villa Rostan è atteso entro la fine di questa settimana l’accredito da 20 milioni di euro che rappresenta il primo acconto per la definizione di una trattativa che dovrebbe concretizzarsi attorno alla metà del prossimo mese.



Intanto dalla Spagna rimbalzano voci, rilanciate in Italia questa mattina dal Secolo XIX, che in qualche modo sembrerebbero poter favorire una futura maggiore attenzione da parte dell’acquirente nei confronti della società rossoblù. Tra i vari club controllati dalla 777 Partners c’è in parte anche il Siviglia dove però le cose non si starebbero mettendo nel migliore dei modi per gli americani. Le intenzioni del fondo di aumentare le proprie quote all’interno del club andaluso stanno infatti facendo insorgere medi e piccoli azionisti, per nulla disposti a cedere il controllo della società per di più ad un soggetto straniero. Una situazione che inevitabilmente potrebbe danneggiare gli interessi economici della 777 che trovandosi la strada sbarrata in Spagna potrebbe virare quei capitali in Italia, investendoli evidentemente proprio nel Genoa.